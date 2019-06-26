Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ поражением всего мира

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) — поражение не только Украины, но и всего мира. Об этом заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

«Возвращение России в ПАСЕ — поражение не только Украины, но и всей Европы и мира», — написал он в своём Telegram-канале.

Порошенко поблагодарил украинскую делегацию за «блестящее дипломатическое поведение».

«Они сражались как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия», — добавил он.

25 июня ПАСЕ проголосовала в поддержку резолюции, которой пригласила российскую делегацию принять участие в сессии организации в июне.

Ряд депутатов Парламентской ассамблеи оспорил полномочия российской делегации.

Порошенко заявил, что принятая резолюция, которая открывает возвращение российской делегации, является «мощным вызовом Украине».

Позднее комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были оспорены.

Подробнее — в материале RT.