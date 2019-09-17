Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Как сообщает РИА Новости, это вторая попытка бойкотировать выступление журналистки.

«Когда сегодня стало понятно, что моё выступление состоится, и я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и с Украины. При этом представитель Украины больше в зал заседания не вернулся. Бойкот устроили», — сказала она агентству.

Волконская расценила этот поступок делегации как «нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Ранее постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

При этом исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя выступление британской коллеги, подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.