В МИД Украины объяснили демарш делегации на заседании ОБСЕ

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В Министерстве иностранных дел Украины объяснили демарш своей делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
В МИД Украины объяснили демарш делегации на заседании ОБСЕ
  • РИА Новости

«После того как редактор изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако после консультаций с партнёрами  делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании», — цитирует украинский МИД Интерфакс-Украина.

При этом постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк пригрозил, что в «случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью».

«Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Делегация Украины покинула зал в знак протеста», — написал он в Twitter.

Ранее украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

По словам журналистки, сама она расценила этот поступок делегации как «нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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