Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом, как передаёт Интерфакс, Песков сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договорённости уже ближе к самой встрече», — заявил он.

Представитель Кремля отметил заинтересованность обеих сторон в организации подобных контактов.

По словам Пескова, в рамках встречи лидеры обсудят газовые вопросы, которые «требуют решения» до 1 января.

Ранее стало известно, что саммит в нормандском формате планируется провести в Елисейском дворце.

27 ноября в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

Как отмечал Зеленский, Украина настроена на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки».