Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
- РИА Новости
Об этом, как передаёт Интерфакс, Песков сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договорённости уже ближе к самой встрече», — заявил он.
Представитель Кремля отметил заинтересованность обеих сторон в организации подобных контактов.
По словам Пескова, в рамках встречи лидеры обсудят газовые вопросы, которые «требуют решения» до 1 января.
Ранее стало известно, что саммит в нормандском формате планируется провести в Елисейском дворце.
27 ноября в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.
Как отмечал Зеленский, Украина настроена на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки».