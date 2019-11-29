Стало известно место проведения нормандского саммита

Короткая ссылка
Саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.
Стало известно место проведения нормандского саммита
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию французского президента.

«Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нём примут участие президент республики Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств.

27 ноября в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

Как отмечал Зеленский, Украина настроена на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить