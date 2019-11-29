Кремль прокомментировал заявление «Нафтогаза» о «перекрытии вентиля»

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Россия и Украина ведут интенсивные переговоры по газовому вопросу, время для решения этого вопроса сокращается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал заявление «Нафтогаза» о «перекрытии вентиля»
  • РИА Новости

«Во-первых, осуществляются интенсивные контакты. До тех пор, пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии», — сказал он.

Песков отметил, что также идут контакты на двустороннем уровне.

«Время сокращается. Цейтнот. Но идут интенсивные контакты», — добавил он.

Он подчеркнул, что если в данной ситуации останутся «проблемные вопросы, по которым не удалось договориться», то президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «смогут использовать встречу в Париже» 9 декабря, чтобы «затронуть там и газовую тематику».

Таким образом он ответил на вопрос о ситуации с газовыми переговорами и заявлении «Нафтогаза» о готовности «Газпрома» с 1 января «перекрыть вентиль».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января «перекроет вентиль».

28 ноября представителя двух стран договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

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