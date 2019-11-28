«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» «перекрыть вентиль»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания получила от «Газпрома» предупреждение, согласно которому без нового транзитного контракта с 1 января перекроет поставки газа.

«В письме, которое «Газпром» направил «Нафтогазу», чёрным по белому написано, что 1 января в 10:00 по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины», — сообщил Витренко в интервью Deutsche Welle.

По его словам, этой фразой «Газпром» очень чётко сказал, что фактически перекроет вентиль».

Топ-менеджер считает, что это «или устрашение, или сообщение о каком-то плане».

«Это читаешь — и голос Левитана стоит в ушах», — отметил он.

Ранее Витренко рассказал, что газовое соглашение между сторонами должно быть заключено не позднее 13 декабря.

В Кремле подчёркивали, что «времени мало». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ситуацию как «цейтнот».

Действующее соглашение на поставки на Украину и транзит в ЕС истекает 31 декабря. Москва, Киев и Еврокомиссия продолжают вести консультации.