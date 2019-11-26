Экс-депутат Рады оценил отношения России и Украины
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«Надо восстанавливать торговые отношения. Сегодня они стали лучше, чем были год назад. Возрос товарооборот, и пошли инвестиции. Люди уже подсказывают. Необходимо налаживать отношения с ближайшим соседом, торговым партнёром», — заявил он.
По его словам, нужно восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, а также возвращать глубокую кооперацию.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной до конца 2019 года.