Экс-депутат Рады оценил отношения России и Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отношения России и Украины.

«Надо восстанавливать торговые отношения. Сегодня они стали лучше, чем были год назад. Возрос товарооборот, и пошли инвестиции. Люди уже подсказывают. Необходимо налаживать отношения с ближайшим соседом, торговым партнёром», — заявил он.

По его словам, нужно восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, а также возвращать глубокую кооперацию.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной до конца 2019 года.