Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
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«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал он.

Зеленский отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».

Таким образом он прокомментировал высказывания украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что нужно восстановить связи с Россией.

25 ноября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским в ходе саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

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