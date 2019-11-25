Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским
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«Пока нет никаких наметок по программе, это всё в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведётся проработка», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.
По его словам, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся.
Ранее Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе. Он добавил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе.