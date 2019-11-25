Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность отдельной встречи президента России Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским
  • © Global Look Press / РИА Новости

«Пока нет никаких наметок по программе, это всё в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведётся проработка», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.

По его словам, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся.

Ранее Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе. Он добавил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

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