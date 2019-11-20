Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
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Об этом президент Украины, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам в Станице Луганской.
Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе.
Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.
«Третий вопрос (думаю, он один из непростых) — это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории», — заявил он.