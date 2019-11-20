Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Об этом президент Украины, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам в Станице Луганской.

Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.

«Третий вопрос (думаю, он один из непростых) — это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории», — заявил он.

Ранее Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской.