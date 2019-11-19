Эксперт прокомментировал ситуацию с газовым контрактом между Россией и Украиной

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной до конца 2019 года.
Эксперт прокомментировал ситуацию с газовым контрактом между Россией и Украиной
  • Reuters

По его мнению, в новом контракте заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитёра с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никакими контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам», — пояснил специалист.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.

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