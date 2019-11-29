«Надуманные аргументы»: почему на Украине «Северный поток — 2» назвали «угрозой стабильности» поставок газа в Европу

Запуск «Северного потока — 2» якобы представляет опасность для стабильного транзита газа в европейские страны, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он объяснил такую позицию «трудностями», связанными с изменением направления перекачки топлива: теперь оно будет двигаться с запада (из Германии) на восток. Также Витренко отметил, что Берлин, поддерживая российский проект, помогает «душить» Украину. Эксперты отмечают, что украинский топ-менеджер пытается напугать Европу, приводя совершенно безосновательные доводы. Однако реализации «Северного потока — 2» уже ничего не сможет помешать, считают аналитики.

Введение в эксплуатацию проекта «Северный поток — 2» поставит под угрозу стабильность поставок газа в страны Европы. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, изменение направления поставок газа может привести к прекращению регулярного транзита.

«Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере. Это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать», — заявил Витренко.

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Представитель «Нафтогаза» также отметил, что решение России «обойти Украину с помощью строительства «Северного потока — 2» является политическим, а не экономическим.

«С запуском «Северного потока — 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», — сказал он.

Заявление Витренко прозвучало на фоне сообщений о том, что строительство газопровода подходит к концу. 28 ноября вступило в действие разрешение Дании на реализацию этого проекта в территориальных водах королевства. В Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что прокладка участка в районе территориальных вод Дании уже может быть начата.

«Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23:59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия», — сообщил регулятор в интервью РИА Новости.

До указанной даты апелляционный совет Дании мог рассмотреть жалобы на решение по «Северному потоку — 2», если бы они поступили. Ранее о планах воспользоваться такой возможностью заявлял глава украинского Министерства энергетики Алексей Оржель. На прошлой неделе он говорил, что Киев может оспорить решение DEA, аргументируя свою позицию экологическим аспектом. Однако в компании Nord Stream 2 AG заявили, что Копенгаген дал разрешение, тщательно проанализировав воздействие проекта на окружающую среду.

Рабочий прокладывает трубопровод «Северный поток — 2»

Reuters

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Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» идёт строительство двух ниток газопровода, общая мощность которого составляет 55 млрд куб. м в год. Трубы свяжут побережья России и Германии через Балтийское море. При этом газопровод проходит также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

«Не соответствуют действительности»

По мнению старшего аналитика международной страховой компании Coface Анны Кокоревой, исполнительный директор «Нафтогаза» не прав, утверждая, что запуск «Северного потока — 2» якобы представляет опасность для стабильности поставок газа на территорию европейских стран.

«Это всё надуманные аргументы с украинской стороны. Россия заинтересована в том, чтобы поставки не прерывались. Москва прикладывает для этого все усилия. Именно поэтому и строится «Северный поток — 2» — чтобы поддерживать поставки и наращивать их. При этом Витренко забыл упомянуть, что желание России поставлять газ по альтернативным каналам появилось после того, как «Нафтогаз» начал шантажировать «Газпром», что и поставило под угрозу стабильность транзита газа в Европу», — отметила эксперт.

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В «Нафтогазе» именно сейчас вновь стали выступать с обвинительными заявлениями в адрес «Северного потока — 2», поскольку понимают, что проигрывают (проект находится на финальной стадии реализации), и пытаются таким образом тянуть время, считает Кокорева. Между тем, по словам аналитика, представитель украинской нефтегазовой компании предпочёл не упоминать, что поставкам газа через украинскую территорию угрожает в первую очередь «очень старая» газотранспортная система Украины (ГТС), которая «нуждается в серьёзном ремонте».

«Если Россия продолжит поставки в том же объёме, а ГТС так и будет пребывать в плачевном состоянии без реновации, это приведёт к аварийному состоянию газопровода и частичной остановке подачи газа через Украину. При этом Киев хочет, чтобы Россия за свой счёт проводила модернизацию системы, которая на данный момент не позволяет наращивать поставки газа в страны Европы в тех объёмах, которые им необходимы», — пояснила эксперт.

Кокорева также подчеркнула важность реализации «Северного потока — 2» для энергетического баланса в ЕС.

«Газопровод позволит нарастить поставки газа в Европу, при этом объём транзита непосредственно в Германию увеличится как минимум на 50%. Кроме того, от российского проекта по территории ЕС можно будет делать отводы, используя газотранспортную европейскую систему, что ещё больше увеличит объём поставок», — пояснила Анна Кокорева.

С такой точкой зрения согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, «аргументы» представителя «Нафтогаза» «абсолютно не соответствуют действительности».

«Заявление Витренко рассчитано сразу на трёх международных игроков. С одной стороны, он предпринимает попытку запугать ЕС трудностями в реализации «Северного потока — 2», с другой — стремится увеличить ставки в диалоге с Москвой, одновременно делая реверанс в сторону Вашингтона, демонстрируя свою лояльность», — пояснил аналитик.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

globallookpress.com

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На самом же деле, как отмечает Шаповалов, прокладка таких газовых веток, как «Северный поток — 2», приведёт к диверсификации транспортных магистралей. Это создаст дополнительные возможности для европейских стран и «короткий маршрут», который становится особенно актуальным, поскольку Украина «не выполняет функции страны-транзитёра», — отмечает Шаповалов.

«Киев постоянно приносит в жертву интересы европейских стран своим узкокорыстным интересам в диалоге с Россией, в борьбе с ней за газовые преференции. ЕС страдает от этого уже несколько лет. А создание «Северного потока — 2» избавит значительную часть Европы от непредсказуемой украинской политики в газовом вопросе», — заявил эксперт.

Кроме того, Шаповалов напомнил, что реализация проекта не предполагает полного отказа России от сотрудничества с украинской стороной.

«Россия неоднократно заявляла об этом, и это не просто декларация, а вполне реальная политика, поскольку целый ряд стран будет получать газ именно через Украину после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», если Киев будет соблюдать международные принципы и вести себя как ответственная страна-транзитёр», — констатировал аналитик.

«Проект будет реализован»

В то же время для США «Северный поток — 2» невыгоден — он сделает менее конкурентоспособным американский сжиженный природный газ, отмечают эксперты. По этой причине Вашингтон до сих пор пытается остановить реализацию проекта, напоминают аналитики.

Конгресс Соединённых Штатов планирует прописать санкционные ограничения против строящегося газопровода в оборонном бюджете страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News на прошлой неделе сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. При этом политик признал, что у американской стороны остаётся всё меньше шансов остановить строительство, поскольку оно практически завершено. По словам Риша, введение ограничений направлено против компаний, занятых в строительстве газопровода, с целью вынудить их отказаться от работы над «Северным потоком — 2».

«Это дорого им обойдётся», — заявил Риш.

21 ноября замминистра энергетики США Марк Менезес заявил на конференции в Вашингтоне, что строящийся газопровод даст России «больше рычагов влияния в Европе». По его словам, именно по этой причине Соединённые Штаты и их союзники среди европейских стран выступают против реализации проекта.

Напомним, помимо США и Украины, строительство газопровода критикуют Польша, Латвия и Литва, которые считают проект «политическим».

Капитолий

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Как отмечает Анна Кокорева, эти страны, выступая против «Северного потока — 2», лишь дублируют позицию Вашингтона в данном вопросе, поскольку «подвержены влиянию США по политическим и экономическим причинам».

«Штаты имеют определённые рычаги давления на эти государства, и, соответственно, они выступают с той позицией, которая выгодна Белому дому», — пояснила эксперт.

При этом Владимир Шаповалов отмечает, что Вашингтон «противится реализации» «Северного потока — 2» из своих эгоистических интересов, поскольку «хочет заменить российский газ своим СПГ».

«Америка продаёт Европе сжиженный природный газ, стремится расширить свои продажи и, соответственно, вытеснить Россию. США пытаются выдавить конкурентов с этого рынка не экономическими способами, а грубым шантажом и давлением на европейские страны, которые потребляют российский газ», — подчеркнул аналитик.

Подобное мнение разделяет и Анна Кокорева. Однако, по её словам, Германия и другие страны Европы понимают, что газ, доставленный через «Северный поток — 2», гораздо выгоднее, чем американский СПГ.

«Традиционное голубое топливо является более выгодным для Европы, поскольку оно дешевле и быстрее поступает по трубопроводу, не требуя определённой инфраструктуры, в отличие от СПГ», — пояснила эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что проект строительства газопровода в конечном итоге будет завершён, несмотря на попытки США и их союзников остановить его реализацию.

«Северный поток — 2» будет реализован в полном объёме. Возможно, с учётом позиций Дании и Швеции, которые затянули процесс согласования, сроки могут быть пересмотрены, однако в целом нет никаких сомнений, что проект будет реализован и в конечном итоге заработает на полную мощность», — подытожил Владимир Шаповалов.