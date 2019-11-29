«Надуманные аргументы»: почему на Украине «Северный поток — 2» назвали «угрозой стабильности» поставок газа в Европу

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Ирина Таран, Алёна Медведева
Запуск «Северного потока — 2» якобы представляет опасность для стабильного транзита газа в европейские страны, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он объяснил такую позицию «трудностями», связанными с изменением направления перекачки топлива: теперь оно будет двигаться с запада (из Германии) на восток. Также Витренко отметил, что Берлин, поддерживая российский проект, помогает «душить» Украину. Эксперты отмечают, что украинский топ-менеджер пытается напугать Европу, приводя совершенно безосновательные доводы. Однако реализации «Северного потока — 2» уже ничего не сможет помешать, считают аналитики.
«Надуманные аргументы»: почему на Украине «Северный поток — 2» назвали «угрозой стабильности» поставок газа в Европу

Введение в эксплуатацию проекта «Северный поток — 2» поставит под угрозу стабильность поставок газа в страны Европы. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, изменение направления поставок газа может привести к прекращению регулярного транзита.

«Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, весь украинский и восточноевропейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере. Это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать», — заявил Витренко.

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Представитель «Нафтогаза» также отметил, что решение России «обойти Украину с помощью строительства «Северного потока — 2» является политическим, а не экономическим.

«С запуском «Северного потока — 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», — сказал он.

Заявление Витренко прозвучало на фоне сообщений о том, что строительство газопровода подходит к концу. 28 ноября вступило в действие разрешение Дании на реализацию этого проекта в территориальных водах королевства. В Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что прокладка участка в районе территориальных вод Дании уже может быть начата.

«Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23:59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия», — сообщил регулятор в интервью РИА Новости.

До указанной даты апелляционный совет Дании мог рассмотреть жалобы на решение по «Северному потоку — 2», если бы они поступили. Ранее о планах воспользоваться такой возможностью заявлял глава украинского Министерства энергетики Алексей Оржель. На прошлой неделе он говорил, что Киев может оспорить решение DEA, аргументируя свою позицию экологическим аспектом. Однако в компании Nord Stream 2 AG заявили, что Копенгаген дал разрешение, тщательно проанализировав воздействие проекта на окружающую среду.

  • Рабочий прокладывает трубопровод «Северный поток — 2»
  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» идёт строительство двух ниток газопровода, общая мощность которого составляет 55 млрд куб. м в год. Трубы свяжут побережья России и Германии через Балтийское море. При этом газопровод проходит также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. 

«Не соответствуют действительности»

По мнению старшего аналитика международной страховой компании Coface Анны Кокоревой, исполнительный директор «Нафтогаза» не прав, утверждая, что запуск «Северного потока — 2» якобы представляет опасность для стабильности поставок газа на территорию европейских стран.

«Это всё надуманные аргументы с украинской стороны. Россия заинтересована в том, чтобы поставки не прерывались. Москва прикладывает для этого все усилия. Именно поэтому и строится «Северный поток — 2» — чтобы поддерживать поставки и наращивать их. При этом Витренко забыл упомянуть, что желание России поставлять газ по альтернативным каналам появилось после того, как «Нафтогаз» начал шантажировать «Газпром», что и поставило под угрозу стабильность транзита газа в Европу», — отметила эксперт.

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В «Нафтогазе» именно сейчас вновь стали выступать с обвинительными заявлениями в адрес «Северного потока — 2», поскольку понимают, что проигрывают (проект находится на финальной стадии реализации), и пытаются таким образом тянуть время, считает Кокорева. Между тем, по словам аналитика, представитель украинской нефтегазовой компании предпочёл не упоминать, что поставкам газа через украинскую территорию угрожает в первую очередь «очень старая» газотранспортная система Украины (ГТС), которая «нуждается в серьёзном ремонте».

«Если Россия продолжит поставки в том же объёме, а ГТС так и будет пребывать в плачевном состоянии без реновации, это приведёт к аварийному состоянию газопровода и частичной остановке подачи газа через Украину. При этом Киев хочет, чтобы Россия за свой счёт проводила модернизацию системы, которая на данный момент не позволяет наращивать поставки газа в страны Европы в тех объёмах, которые им необходимы», — пояснила эксперт.

Кокорева также подчеркнула важность реализации «Северного потока — 2» для энергетического баланса в ЕС.

«Газопровод позволит нарастить поставки газа в Европу, при этом объём транзита непосредственно в Германию увеличится как минимум на 50%. Кроме того, от российского проекта по территории ЕС можно будет делать отводы, используя газотранспортную европейскую систему, что ещё больше увеличит объём поставок», — пояснила Анна Кокорева.  

С такой точкой зрения согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, «аргументы» представителя «Нафтогаза» «абсолютно не соответствуют действительности».

«Заявление Витренко рассчитано сразу на трёх международных игроков. С одной стороны, он предпринимает попытку запугать ЕС трудностями в реализации «Северного потока — 2», с другой — стремится увеличить ставки в диалоге с Москвой, одновременно делая реверанс в сторону Вашингтона, демонстрируя свою лояльность», — пояснил аналитик.

  • Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко
  • globallookpress.com
  • © Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

На самом же деле, как отмечает Шаповалов, прокладка таких газовых веток, как «Северный поток — 2», приведёт к диверсификации транспортных магистралей. Это создаст дополнительные возможности для европейских стран и «короткий маршрут», который становится особенно актуальным, поскольку Украина «не выполняет функции страны-транзитёра», — отмечает Шаповалов.  

«Киев постоянно приносит в жертву интересы европейских стран своим узкокорыстным интересам в диалоге с Россией, в борьбе с ней за газовые преференции. ЕС страдает от этого уже несколько лет. А создание «Северного потока — 2» избавит значительную часть Европы от непредсказуемой украинской политики в газовом вопросе», — заявил эксперт.

Кроме того, Шаповалов напомнил, что реализация проекта не предполагает полного отказа России от сотрудничества с украинской стороной.

«Россия неоднократно заявляла об этом, и это не просто декларация, а вполне реальная политика, поскольку целый ряд стран будет получать газ именно через Украину после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», если Киев будет соблюдать международные принципы и вести себя как ответственная страна-транзитёр», — констатировал аналитик.

«Проект будет реализован»

В то же время для США «Северный поток — 2» невыгоден — он сделает менее конкурентоспособным американский сжиженный природный газ, отмечают эксперты. По этой причине Вашингтон до сих пор пытается остановить реализацию проекта, напоминают аналитики.

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Конгресс Соединённых Штатов планирует прописать санкционные ограничения против строящегося газопровода в оборонном бюджете страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News на прошлой неделе сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. При этом политик признал, что у американской стороны остаётся всё меньше шансов остановить строительство, поскольку оно практически завершено. По словам Риша, введение ограничений направлено против компаний, занятых в строительстве газопровода, с целью вынудить их отказаться от работы над «Северным потоком — 2».

«Это дорого им обойдётся», — заявил Риш.

21 ноября замминистра энергетики США Марк Менезес заявил на конференции в Вашингтоне, что строящийся газопровод даст России «больше рычагов влияния в Европе». По его словам, именно по этой причине Соединённые Штаты и их союзники среди европейских стран выступают против реализации проекта.

Напомним, помимо США и Украины, строительство газопровода критикуют Польша, Латвия и Литва, которые считают проект «политическим».

  • Капитолий
  • AFP
  • © BRENDAN SMIALOWSKI

Как отмечает Анна Кокорева, эти страны, выступая против «Северного потока — 2», лишь дублируют позицию Вашингтона в данном вопросе, поскольку «подвержены влиянию США по политическим и экономическим причинам».

«Штаты имеют определённые рычаги давления на эти государства, и, соответственно, они выступают с той позицией, которая выгодна Белому дому», — пояснила эксперт.

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При этом Владимир Шаповалов отмечает, что Вашингтон «противится реализации» «Северного потока — 2» из своих эгоистических интересов, поскольку «хочет заменить российский газ своим СПГ».

«Америка продаёт Европе сжиженный природный газ, стремится расширить свои продажи и, соответственно, вытеснить Россию. США пытаются выдавить конкурентов с этого рынка не экономическими способами, а грубым шантажом и давлением на европейские страны, которые потребляют российский газ», — подчеркнул аналитик.

Подобное мнение разделяет и Анна Кокорева. Однако, по её словам, Германия и другие страны Европы понимают, что газ, доставленный через «Северный поток — 2», гораздо выгоднее, чем американский СПГ.

«Традиционное голубое топливо является более выгодным для Европы, поскольку оно дешевле и быстрее поступает по трубопроводу, не требуя определённой инфраструктуры, в отличие от СПГ», — пояснила эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что проект строительства газопровода в конечном итоге будет завершён, несмотря на попытки США и их союзников остановить его реализацию.

«Северный поток — 2» будет реализован в полном объёме. Возможно, с учётом позиций Дании и Швеции, которые затянули процесс согласования, сроки могут быть пересмотрены, однако в целом нет никаких сомнений, что проект будет реализован и в конечном итоге заработает на полную мощность», — подытожил Владимир Шаповалов.

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