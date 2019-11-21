«Абсолютный заказ»: в США призвали ввести санкции против «Северного потока — 2»
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США могли бы задержать строительство «Северного потока — 2», утверждает американский сенатор-республиканец Тед Круз. Для этого, по его словам, надо ввести соответствующие санкции против европейских компаний, участвующих в проекте.
«В худшем случае введение санкций в отношении компаний (участвующих в строительстве. — RT) и затягивание строительства глубоководного трубопровода «Северный поток — 2» задержит его запуск более чем на год, — заявил он. — При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод. В любом случае это беспроигрышная ситуация».
Круз предупредил, что реализация «Северного потока — 2» запланирована на январь 2020 года, а потому США следует предпринять действия против газопровода. Так, по его словам, «во всём мире существует пять компаний, обладающих технологией прокладки глубоководных газопроводов». Россия, чтобы проложить «Северный поток — 2», заключила контракты с двумя европейскими компаниями, на которые и следует наложить санкции, резюмировал сенатор.
Однако, как признал Круз, Россия может разработать собственные корабли и технологии, необходимые для глубоководной прокладки газопроводов.
Круз также заявил, что этот газопровод позволит Москве заработать миллиарды долларов для «российской агрессии» и якобы сделает Западную Европу «более зависимой» от российской энергии. В то же время сенатор напомнил, что продажа американского топлива в Европу увеличит количество рабочих мест в США.
Именно в этом и заключается мотивация Круза, считают эксперты. Сенатор стремится противодействовать строительству газопровода, чтобы способствовать развитию американских энергетических проектов, отметил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Наращивается негативный, агрессивный имидж России — как пример того, что рынки должны оставаться под контролем американских корпораций. Абсолютный заказ, конечно. Надо сказать, что американцы не успокоятся: даже когда будет газопровод, они всё равно будут пытаться его ослабить, потому что это абсолютно коммерческий вопрос», — пояснил он в беседе с RT.
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Американский сенатор не мог напрямую сказать, что это делается ради экономической выгоды, а потому и заговорил о «российской агрессии», отметил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Круз должен был это сказать, потому что для американской политики характерно, что, когда вы говорите исключительно про экономические выгоды во внешней политике, это считается не очень корректным — необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие, — пояснил аналитик. — Если просто сказать: «Мы будем блокировать «Северный поток — 2», потому что это будет положительно влиять на наш экспорт», то это несколько прямолинейно. А если добавить, что «это будет сдерживать «агрессивную Россию», тогда это звучит более корректно с точки зрения американской политической культуры».
Санкции против союзников
Для введения санкций против компаний — участников строительства «Северного потока — 2» Круз предлагает либо принять рассматриваемый сенатом законопроект, либо использовать существующий механизм в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако во втором случае решение о новых санкциях принимает Белый дом, а не конгресс.
Новый законопроект о санкциях против участников «Северного потока — 2» был разработан Тедом Крузом, а соавторами выступили представители обеих партий — республиканцы Джон Баррассо, Том Коттон, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин и Кори Гарднер.
Согласно тексту документа, в случае его принятия США смогут запретить банкам выдавать займы более чем на $10 млн, отказывать в выдаче экспортных лицензий и запрещать проводить платежи в зоне действия американских законов.
Законопроект был одобрен комитетом по международным отношениям сената. Однако пока неизвестно, когда верхняя палата американского конгресса его рассмотрит. Стоит отметить, что единства в позициях по этому документу нет. Так, сенатор Рэнд Пол выступает против его принятия.
Перед голосованием в комитете он направил письмо своим коллегам, в котором предупредил о возможных рисках.
«Прежде чем состоится голосование по этому законопроекту, комитету следует разобраться, могут ли санкции в отношении союзников по НАТО и нейтральных стран обладать хотя бы какой-то эффективностью в качестве стратегии по противодействию России, — приводит The Daily Beast текст письма. — Я призываю своих коллег пересмотреть данный подход. Если мы продолжим проводить красные линии и угрожать своим друзьям так же, как противникам, то друзей у нас останется мало — и винить мы сможем только самих себя».
При этом задержать или тем более остановить проект у США не получится, убеждён первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключённые соглашения, нет. Это не в интересах наших европейских партнёров по организации проекта. Европа нуждается в стабильных энергопоставках, Россия эти поставки готова гарантировать. Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США», — констатировал депутат в беседе с RT.
«Неприемлемый акт агрессии»
США неоднократно выступали против строительства «Северного потока — 2». Они предлагают европейским странам перейти к закупке американского сжиженного газа, который, однако, значительно дороже российского. В частности, это связано с особенностями доставки — для голубого топлива из Штатов необходимы специальные порты, оборудованные под этот тип энергоносителя.
В России неоднократно указывали на то, что США стремятся противодействовать «Северному потоку — 2», руководствуясь мотивами недобросовестной конкуренции. Комментируя рассматриваемый сенатом законопроект о санкциях, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила его антироссийский характер.
«На сегодняшний день там (в конгрессе США. — RT) скопилось около 20 подобных «шедевров». Все они однотипны. Для целого ряда американских законодателей их тиражирование давно превратилось в единственное занятие, в том числе благодаря возможности самопиара. Тема раскрученная, хочется подключиться, чтобы иметь возможность отметиться звучной инициативой и запомниться избирателям», — сказала она в ходе брифинга 1 августа.
Против санкций выступают и в ФРГ, являющейся одним из основных партнёров России по проекту, — именно на немецкую территорию выходит газопровод. 8 ноября депутаты от партии «Альтернатива для Германии» направили в правительство обращение с призывом защитить европейские компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», от американских санкций.
«Для США речь идёт не о чём ином, как об их экономических и финансовых интересах. Они хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, Германии и Европе. Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии», — говорится в документе.
Со схожей позицией выступил и представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной.
«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть. Но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США», — сказал он, отметив, что «Европе не нужен американский СПГ».
«Проект имеет все допуски»
Тем временем строительство «Северного потока — 2» продолжается. Оно будет завершено до конца этого года сообщил глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен.
«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть — 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я абсолютно уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — приводит ТАСС его слова.
При этом ввод в эксплуатацию газопровода назначен на середину 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Напомним, что строительство «Северного потока — 2» долгое время не велось на датском участке: Копенгаген не давал разрешения на работы в зоне его юрисдикции. Однако 30 октября оператор строительства Nord Stream 2 AG получил соответствующие бумаги, снимающие последние ограничения для строительства газопровода.
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