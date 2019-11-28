«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» удушением экономики Украины

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» приведёт к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок газа в Европу.

«С запуском «Северного потока — 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», — предупредил он.

По его словам, изменение направления поставок газа может привести к прекращению регулярного транзита.

«Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток... это угроза стабильности поставок в регионе», — объяснил Витренко.

Он также выразил мнение, что решение «обойти Украину» с помощью энергетических проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» обосновано политическими причинами.

Ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль назвала возможные санкции США против проекта «Северного потока — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа из России.