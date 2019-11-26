В Госдуме прокомментировали позицию Киева по «Северному потоку — 2»
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«МИД Украины в очередной раз демонстрирует нежелание или невозможность строить простейшие умозаключения. «Северный поток — 2» — это один из ключевых факторов энергетической стабильности Евразийского региона. В проект вовлечены Германия, Франция, Австрия. Может, официальный Киев считает нужным и на эти страны наложить санкции?» — отметил Белик.
Депутат подчеркнул, что, ориентируясь на Вашингтон, Киев противопоставляет себя Европе и забывает о том, что участие в проекте «Северный поток — 2» и сотрудничество с Россией является осознанным стремлением европейских стран, чтобы не «замёрзнуть зимой и не допустить остановки своей промышленности».
Ранее Зеркаль заявила, что возможные санкции США могут стать «дополнительным инструментом» в переговорах по транзиту российского газа.