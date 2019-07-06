Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа

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RT
Президент США Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины, заявил лидер страны Владимир Зеленский. По его словам, он намерен поднять вопрос трубопровода во время встречи с американским коллегой.
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
  • AFP
  • © ludovic MARIN

Как сообщает «112 Украина», он также обсудит вопрос «Северного потока — 2» во время встречи с лидером Польши Анджеем Дудой в сентябре.

«Но что реально работает, реально будет работать? Потому что я думаю, что госпожа Меркель, господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока». Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес, они ничего с этим сделать не могут», — сказал Зеленский.

По словам президента, единственное решение этого вопроса можно будет найти во время встречи в Белом доме.

«Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — заявил Зеленский.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что госкорпорация и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также в июне стало известно, что в конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2».

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