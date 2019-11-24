«Попытка создать шум»: в конгрессе намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США
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Американские законодатели намерены включить санкционный пакет против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год, заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
Как рассказал республиканец изданию Defense News в кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе, эти ограничительные меры были добавлены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».
Он отметил, что данная инициатива продвигается в связи с тем, что «желаемый результат становится недостижим», поскольку к настоящему моменту построена уже значительная часть газопровода и окно возможностей закрывается. По мнению Риша, санкции вынудят строительные фирмы прекратить своё участие в проекте.
«Они понесут большие убытки. Полагаю, что в случае утверждения этих санкций (данные компании. — RT) прекратят работу и русским придётся думать, как бы им реализовать этот проект иначе, если это будет ещё возможно», — заявил сенатор.
Американские чиновники регулярно критикуют проект «Северный поток — 2», который свяжет побережья России и Германии двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год.
В частности, министр энергетики США Рик Перри в октябре назвал газопровод «сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». По его мнению, магистраль «усилит влияние России на европейскую внешнюю политику».
Подробностей новых разрабатываемых США санкций против «Северного потока — 2» Риш не привёл. Однако он предположил, ограничения будут близки к нормам, утверждённым комитетом сената по международным делам в июле.
Согласно той инициативе, на территорию Соединённых Штатов запрещается въезд лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки на морском дне российских трубопроводов, а также предполагается заморозка их активов.
В конце ноября один из инициаторов июльских санкций — сенатор Тед Круз — предположил, что США могут ввести против газопровода новые ограничения. По мнению политика, эти меры позволят «остановить или отложить более чем на год» ввод магистрали в работу.
Комментируя заявление Джима Риша, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT выразил уверенность, что реализацию «Северного потока — 2» никакие санкции уже не остановят и магистраль будет запущена.
«Это в интересах как России, так и стран Евросоюза. Тем не менее, Соединённые Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы», — полагает сенатор.
Говоря о вероятности введения новых санкций, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что этого развития событий не избежать, но масштаб ограничений может варьироваться.
«Размер пока не ясен окончательно, потому что некоторые в США считают, что санкции быть должны, но не такие, чтобы нанести прямой и открытый ущерб ни России ни западноевропейцам, потому что это будет означать очередной виток ухудшения отношений», — рассказал собеседник RT.
По мнению Брутера, санкции против России одобрят многие американские конгрессмены, но ограничения, захватывающие и Западную Европу получат меньше поддержки.
«На мой взгляд, в предвыборный год санкции будут одним из наиболее очевидных и явных действий, которые, по мнению американских кандидатов в президенты и в члены конгресса, будут помогать им в ходе выборов», — полагает эксперт.
«Попытка создать шум»
Вместе с тем Риш признал, что закон о национальной обороне на 2020 год, в который могут войти новые санкции, ещё предстоит согласовать. Обсуждение документа уже более двух месяцев сопровождается разногласиями в сенате и палате представителей.
Как ранее отмечал председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит, спорными стали вопросы о полномочиях на ведение войны, функционирование объектов в заливе Гуантанамо, а также финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Как полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, расходы на оборону США в конечном счёте будут согласованы и глава о санкциях против «Северного потока — 2» в документе будет присутствовать.
«Покажите американских конгрессменов, которые будут требовать удаления этого пункта. Таких лоббистов России в американском конгрессе нет. Это проходная статья и в том или ином виде она пройдёт», — отметил эксперт в разговоре с RT.
Он предположил, что «на эти санкции будут выделены колоссальные деньги», за которые американским политикам стоит бороться.
«Кому-то из американских военных повезёт «распилить» этот бюджет», — добавил Мирзаян.
Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что на данном этапе вводить санкции против газовой магистрали бессмысленно, поскольку всё финансирование на проект уже выделено, техника работает, а строительство «Северного потока — 2» находится на стадии завершения.
«В этой ситуации вводить санкции — стрелять по месту, где пару лет назад находилась какая-то машина. Ну полетят какие-то ошмётки от земли, будет шумно, но машина-то уже едет, причём давно и далеко», — пояснил свою точку зрения эксперт.
Он призвал рассматривать действия конргессменов как попытку «создать шум» и продемонстрировать, что они как-то противостоят газовой магистрали. «Но проект всё равно будет реализован», — подытожил Мирзаян.
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