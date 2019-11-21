Эксперт оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2»

Политолог Эндрю Корыбко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что введение санкций со стороны США вполне допустимо и в этом случае ситуация с «Северным потоком — 2» будет прежде всего зависеть от российских партнёров.

«Существуют, конечно, механизмы уклонения от санкций, но они всегда обнаруживаются со временем. Так что фактически будущее «Северного потока — 2» станет зависеть от того, будут ли коммерческие партнёры России в этой отрасли иметь политическую волю идти дальше, несмотря на санкционные угрозы США», — подчеркнул Корыбко.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о том, что санкции США могут на год задержать строительство «Северного потока — 2» или остановить его.