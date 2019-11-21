Эксперт оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2»
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Он отметил, что введение санкций со стороны США вполне допустимо и в этом случае ситуация с «Северным потоком — 2» будет прежде всего зависеть от российских партнёров.
«Существуют, конечно, механизмы уклонения от санкций, но они всегда обнаруживаются со временем. Так что фактически будущее «Северного потока — 2» станет зависеть от того, будут ли коммерческие партнёры России в этой отрасли иметь политическую волю идти дальше, несмотря на санкционные угрозы США», — подчеркнул Корыбко.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о том, что санкции США могут на год задержать строительство «Северного потока — 2» или остановить его.