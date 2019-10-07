В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию. Об этом на международной конференции в Литве заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Северный поток — 2» нанесёт сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок», — цитирует ТАСС Перри.

По его словам, газопровод для стран, которые к нему подключатся, станет единственным источником получения природного газа из одной страны по одному маршруту.

При этом Перри заявляет, что маршрут пройдёт через «зависимые страны, которые Москва (попытается) подчинить своей воле».

Американский министр предложил альтернативу в виде поставок из США, заверив, что укрепить энергетическую безопасность Европы «могли бы поставки сжиженного природного газа из США».

Он также добавил, что пуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» позволит России обойтись без транзита через Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство двух газопроводов носит исключительно коммерческий характер.

Как подчёркивали в «Газпроме», на достройку «Северного потока — 2» нужно ещё четыре-пять недель.

В середине сентября в ФРГ отмечали, что Украина должна остаться страной — транзитёром газа после запуска газопровода.