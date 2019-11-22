Главы «Газпрома» и OMV обсудили ход реализации «Северного потока — 2»

Главы «Газпрома» и австрийской нефтегазовой компании OMV Алексей Миллер и Райнер Зеле в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили ход реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», а также сотрудничество в области сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Отдельной темой встречи стал ход реализации проекта «Северный поток — 2». Речь, кроме того, шла о перспективах сотрудничества в области СПГ в рамках подписанного в июне 2019 года меморандума о взаимопонимании», — отметили в «Газпроме».

В ходе переговоров стороны подтвердили стабильное увеличение экспорта российского газа в Австрию на протяжении пяти последних лет.

Так, с начала года «Газпром» поставил в Австрию около 12,7 млрд куб. м газа, что на 2,8% больше, чем за весь 2018 год, признанный рекордным по данному показателю.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объём поставок вырос на 33,5% (на 3,2 млрд куб. м).

Ранее в сенате США призвали ввести санкции против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний с целью задержки проекта.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН назвал такое предложение США бесцеремонным вмешательством в дела Европы.