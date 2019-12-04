«Торпедируют энергетическую политику ФРГ»: в бундестаге указали на неприемлемую позицию Киева по «Северному потоку — 2»

Позиция Украины, которая получает финансовую поддержку от Евросоюза, но поддерживает возможное введение Соединёнными Штатами санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», неприемлема. Об этом заявил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, американские рестрикции противоречат международному праву и станут атакой на энергетическую политику ФРГ, что повлечёт за собой ответные действия со стороны Берлина. В Госдуме указали, что США пытаются убедить европейцев идти на жертвы ради мифической энергобезопасности, но в Брюсселе всё больше понимают, что в Вашингтоне задумываются только о собственных — в первую очередь экономических — интересах.

В Берлине подвергли критике позицию Киева, который намерен использовать возможные санкции США в отношении трубопровода «Северный поток — 2» в качестве инструмента в переговорах с Россией по транзиту газа. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Если это так, то я думаю, что это неприемлемо. Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — сказал Эрнст.

В то же время представитель бундестага назвал возможные санкции США против проекта Nord Stream 2 AG «противоречащими международному праву». Эрнст подчеркнул, что Соединённые Штаты не должно беспокоить то, каким образом Германия «формирует свою энергетическую политику».

«В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться от этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах. Можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга», — сообщил он.

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике также сказал, что Германия будет продолжать закупку российского голубого топлива до тех пор, пока оно значительно дешевле и экологичнее, чем американский СПГ. При этом, по его словам, нельзя говорить о некой зависимости ФРГ от газа из России, поскольку Москва в этом вопросе также является зависимой стороной из-за желания продавать сырьё.

26 ноября замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев рассчитывает на возможные рестрикции США, которые должны помочь не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Спустя два дня дипломат сообщила об уходе в отставку со своего поста. Зеркаль сама указывала, что причина — несогласие с политикой офиса Владимира Зеленского, направленной, по её словам, на восстановление отношений с Россией.

Незадолго до этого стало известно о намерении американских конгрессменов зафиксировать введение нового пакета санкций в отношении «Северного потока — 2» в качестве отдельной главы в оборонном бюджете страны на 2020 год. В немецком издании Bild сообщили, что документ может быть принят до 25 декабря, а под действием ограничений рискуют оказаться швейцарская компания Allseas и немецкая Uniper.

Завершение строительства «Северного потока — 2» ожидается к концу года. При этом, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, газопровод мощностью до 55 млрд кубометров должен будет заработать в середине 2020 года.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT указал, что Германия — независимое государство, которое должно реализовывать национальные интересы.

«Голоса разума, которые всё чаще раздаются в Париже, Берлине и других европейских столицах, связаны с тем, что к этому всё больше побуждает политика Соединённых Штатов. США пытаются убедить европейцев в том, что, помимо сугубо экономических расчётов, есть какие-то другие и нужно идти на жертвы ради мифической энергетической безопасности европейцев. Но в итоге получается, что, кроме голого финансового интереса, Штаты ничего не преследуют», — сказал Новиков.

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В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заметил, что желание США выставить «Северный поток — 2» как некую попытку России «оказать политическое давление» на Европу в корне неверно.

«Европейским странам, прежде всего Германии как центру Европы, никто не запрещает покупать газ у других поставщиков. Какие-то серьёзные санкции США в отношении связанных с «Северным потоком — 2» европейских компаний вызовут соответствующее противодействие. Если американские рестрикции сильно ударят по ФРГ, то сильным будет и ответ», — пояснил собеседник RT.

«Украине придётся заплатить за газ разумную цену»

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Вместе с тем Клаус Эрнст выразил собственное мнение о переговорах России и Украины по газу. По его словам, позиция ФРГ заключается в том, что стороны должны прийти к заключению нового договора, которое сменит истекающее 31 декабря соглашение.

«Но тогда Украине придётся заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало», — заметил Эрнст.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о рисках возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале — марте, если контракт так и не будет заключён.

Отметим, что очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу (Россия, Украина, Евросоюз) может состояться 5 декабря. Кроме того, вопрос транзита, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, может быть поднят на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже.