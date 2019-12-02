В Киеве заявили о рисках для работы ГТС Украины без договора на транзит
- AFP
«Единственный технический риск, который может быть, — это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он выразил надежду на то, что российской и украинской сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа.
Ранее Оржель назвал возможную дату очередных консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал переговоры России и Украины по вопросу транзита газа.