В Киеве заявили о рисках для работы ГТС Украины без договора на транзит

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале-марте в случае отсутствия договора о транзите и прихода сильных холодов в страну.

«Единственный технический риск, который может быть, — это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил надежду на то, что российской и украинской сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа.

Ранее Оржель назвал возможную дату очередных консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал переговоры России и Украины по вопросу транзита газа.