Эксперт оценил переговоры Украины и России по транзиту газа

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал переговоры России и Украины по вопросу транзита газа.

Он отметил, что ситуация с переговорами по газу повторяется на протяжении многих лет. По словам политолога, российская сторона предлагала Киеву покупать газ напрямую, что технологически проще и дешевле, но украинские политики отказались и при этом надеются получить скидки в дальнейшем.

«И так каждый год дотягивают чуть ли не до боя курантов, пребывая в иллюзиях, что угрозами сделать самим себе хуже у украинских политиков получится заставить Москву пойти на уступки. Только к нынешнему времени ситуация сильно поменялась. Почти достроен «Северный поток — 2», а страны Южной Европы смогут получать газ по «Турецкому потоку». Украину просто обойдут стороной, и с этим она ничего поделать не может», — убеждён Иванов.

По мнению эксперта, основная проблема в том, что Украина не готова строить свою государственность.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал решение России и Украины интенсифицировать переговоры по газу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН также выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу.