Эксперт оценил переговоры Украины и России по транзиту газа

Короткая ссылка
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал переговоры России и Украины по вопросу транзита газа.
Эксперт оценил переговоры Украины и России по транзиту газа
  • Reuters

Он отметил, что ситуация с переговорами по газу повторяется на протяжении многих лет. По словам политолога, российская сторона предлагала Киеву покупать газ напрямую, что технологически проще и дешевле, но украинские политики отказались и при этом надеются получить скидки в дальнейшем.

«И так каждый год дотягивают чуть ли не до боя курантов, пребывая в иллюзиях, что угрозами сделать самим себе хуже у украинских политиков получится заставить Москву пойти на уступки. Только к нынешнему времени ситуация сильно поменялась. Почти достроен «Северный поток — 2», а страны Южной Европы смогут получать газ по «Турецкому потоку». Украину просто обойдут стороной, и с этим она ничего поделать не может», — убеждён Иванов.

По мнению эксперта, основная проблема в том, что Украина не готова строить свою государственность.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал решение России и Украины интенсифицировать переговоры по газу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН также выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить