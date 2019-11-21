Козак рассказал о сроках запуска «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. Об этом сообщает ТАСС.

«В середине следующего года», — сказал Козак, отвечая на вопрос, когда заработает «Северный поток — 2».

Вице-премьер не уточнил, в каком месяце это произойдёт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допустил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться до 2020 года.

Он отметил, что данный технический вопрос «завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку», что входит в компетенцию оператора проекта Nord Stream 2 «в большей степени».

30 октября Данией было выдано разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.