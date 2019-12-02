Акт нездоровой конкуренции: в России ответили на намерение США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2»

Американские законодатели рассчитывают в течение месяца ввести санкции против европейских партнёров «Северного потока — 2». Эту информацию подтвердил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Для этого конгрессмены намерены провернуть «санкционный трюк», включив пункт об ограничениях в военный бюджет США вместо разработки полноценного законопроекта. Российские парламентарии полагают, что Вашингтон ведёт нечестную конкуренцию, оказывая давление на своих союзников на фоне очевидных экономических преимуществ российского трубопроводного газа перед американским СПГ. Однако, по мнению экспертов, остановить проект на текущем этапе реализации у США не получится.

Американские законодатели намерены провернуть «санкционный трюк», сделав рестрикции против «Северного потока — 2» частью документа о военном бюджете США. Об этом со ссылкой на источники в сенате сообщил Bild. По имеющейся информации, соответствующий закон может быть принят до католического Рождества (25 декабря).

По словам источников таблоида, такая стратегия обусловлена тем, что строительство газопровода должно завершиться в течение трёх месяцев. Так как санкции направлены на европейских партнёров проекта, то времени на разработку полноценного закона против «Северного потока — 2» нет, отмечают источники издания.

«Если никто больше не строит, наказывать-то уже и некого», — сказал собеседник Bild.

Информацию о намерении включить санкционный пакет в закон о национальной обороне таблоиду подтвердил глава комитета сената по иностранным делам Джим Риш. Он и ранее говорил о том, что конгресс намерен ввести ограничения против участников проекта «Северный поток — 2».

«Они понесут большие убытки. Полагаю, что в случае утверждения этих санкций (европейские компании. — RT) прекратят работу и русским придётся думать, как бы им реализовать этот проект иначе, если это будет ещё возможно», — заявил он в ноябрьском интервью Defense News.

По данным Bild, риск оказаться под действием санкций выше всего у швейцарской компании Allseas, которая занимается глубоководной прокладкой по всему миру. Также риски есть и у немецких партнёров проекта, таких как Uniper.

Тот факт, что США готовы вводить санкции против компаний стран — союзников, говорит о том, что Вашингтон не волнуют интересы европейских государств, отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это говорит о том, что американцев не интересует благополучие Европы и её безопасность. США интересует только сохранение власти над этими странами и коммерческий интерес», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что с определённой долей вероятности США не перейдут к реализации этих санкций на практике. По его словам, это связано с тем, что Вашингтон остерегается портить отношения со своими союзниками.

«И до нынешнего пакета, который они хотят принять в военный бюджет, у них в законах были положения о санкциях, которые разрешали американскому президенту вводить запрет на оказание услуг, то есть, по сути, на предоставление судов-трубоукладчиков. Они могли это запретить, и давно, но ничего не сделали», — подчеркнул эксперт.

Reuters

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Законопроект о санкциях

Ранее глава сенатского комитета Джим Риш не раскрывал детали санкций, которые планируется ввести против компаний, однако отмечал, что они будут схожи с теми, которые предусмотрены законопроектом, одобренным в июле комитетом сената по международным отношениям.

Этот документ, разработанный сенатором Тедом Крузом при участии представителей обеих партий, предполагает отказ в выдаче компаниям экспортных лицензий, запрет на платежи в зоне американской юрисдикции и запрет банкам выдавать займы более чем на $10 млн.

Также по теме «Абсолютный заказ»: в США призвали ввести санкции против «Северного потока — 2» Сенатор США Тед Круз заявил, что реализацию «Северного потока — 2» надо остановить с помощью рестрикций против европейских компаний —...

При этом Круз также призывал ускорить ввод санкций из-за приближающегося окончания строительства «Северного потока — 2». Он предлагал либо принять разработанный им законопроект, либо ввести ограничения при помощи закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако во втором случае решение о вводе санкций принимает не конгресс, а Белый дом.

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний и затягивание строительства глубоководного трубопровода «Северный поток — 2» задержит его запуск более чем на год, — заявил он в ноябре. — При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод. В любом случае это беспроигрышная ситуация».

«Подсадить на свой сжиженный газ»

США неоднократно заявляли, что выступают против «Северного потока — 2». Американские власти утверждают, что поставки российского газа якобы сделают Европу более зависимой от Москвы. Однако вместе с тем Штаты настойчиво предлагают европейским партнёрам свой сжиженный газ (СПГ).

Сжиженный газ дороже трубопроводного из-за особенностей технологий его производства и транспортировки. Сначала добытый природный газ необходимо превратить в СПГ на соответствующем заводе, затем на специально оборудованных кораблях доставить до порта, который опять же должен быть оборудован системами по разжижению. Только после этого такой газ можно закачивать в газопровод.

Именно из-за того, что предложение США оказывается банально невыгодным для европейских партнёров, Вашингтон пытается избавиться от конкуренции при помощи санкций, отметил Джабаров.

«Это намерение абсолютно незаконное. Поскольку налицо, по сути, нездоровая конкуренция. Американцы пытаются заставить европейцев отказаться от дешёвого российского газа, а самое главное от надёжного поставщика, и подсадить всех на свой сжиженный газ. Я считаю, это недопустимо. О каком ВТО, о какой конкуренции можно говорить, если американцы с использованием политических инструментов заставляют страны прогибаться под себя», — сказал сенатор.

В текущих реалиях Россия зарекомендовала себя как надёжный поставщик, который обеспечивает также и работу всей соответствующей инфраструктуры, отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Российский газ гораздо более конкурентоспособен. Он дешевле, его поставки более надёжны, и у нас почти готова вся инфраструктура, а для американского газа нужно строить терминалы, способные превращать сниженный газ в обычный. То есть работать с российским поставщиком газа значительно удобнее», — отметил депутат в беседе с RT.

Реализация «Северного потока — 2»

Стоит отметить, что «Северный поток — 2» завершён уже более чем на 80%. 28 ноября начало действовать разрешение на строительство на датском участке газопровода — Копенгаген последним дал своё согласие на проведение работ.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, ожидается, что «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. По двум ниткам газопровода ежегодно можно буедет перекачивать до 55 млрд кубометров голубого топлива.

Говоря о перспективах проекта, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил мнение, что на этом этапе у США не получится остановить строительство.

«Если коротко, то (на реализацию проекта. — RT) не повлияют. Это выглядит как откровенная клоунада. США за последние годы неоднократно анонсировали различного рода санкции в отношении «Северного потока — 2», — отметил он.