В ФРГ могут принять меры против США из-за «Северного потока — 2»

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости заявил, что в случае введения США санкций против «Северного потока —2» Берлину «необходимо задуматься о контрмерах».

По его словам, США «не касается» то, как в Германии формируют свою энергетическую повестку. Он отметил, что санкции, «которыми угрожают», являются абсолютно недопустимыми.

«Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — заявил Эрнст.

Также немецкий парламентарий заявил, что одной из ответных мер могло бы стать повышение пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2».

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