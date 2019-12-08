«Любой рост будет идти в карман кредиторов»: Украина договорилась с МВФ о новом кредите на $5,5 млрд

МВФ и Украина согласовали новую программу, в рамках которой Киев получит $5,5 млрд финансовой помощи на три года. Соответствующий итог переговоров подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева. Украинский лидер полагает, что выделенные Киеву средства пойдут на стимулирование экономического роста, борьбу с коррупцией и повышение благосостояния граждан. Однако эксперты считают, что новые займы МВФ пригодны только для погашения прежних долгов перед организацией.

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года. Об этом сообщили пресс-службы президента Украины и МВФ.

Из заявления на сайте украинского лидера следует, что договорённость достигнута по итогам телефонного разговора президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевой, который состоялся 7 декабря.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трёхлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — RT) в рамках механизма расширенного финансирования», — приводится высказывание Георгиевой на сайте президента Украины.

Глава МВФ отметила готовность организации поддержать политическую программу украинских властей, цель которой, по мнению Георгиевой, — вывести экономику страны на путь более «высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста».

В свою очередь, Зеленский указал, что «турборежим» Украины получил высокую оценку во стороны МВФ.

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«Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неустанную работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», — сказал Зеленский.

По его словам, реформы на Украине будут продолжаться, чтобы страна могла «догонять» соседние государства по уровню экономического развития и благосостояния.

Комментируя новое соглашение между МВФ и Украиной, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что задача подобных анонсов — продемонстрировать Зеленского в статусе «эффективного менеджера».

«Для того, чтобы показать, что президент Украины старается сегодня на международном уровне решать проблемы, в том числе, вывода из стагнации экономики, вот и идут такие заявления и руководителя МВФ о том, что они пытаются такими траншами поднять экономику Украины», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Вместе с тем он указал, что за годы президентства Петра Порошенко подобных траншей МВФ было несколько.

«Они полностью ликвидировали самостоятельность управления экономикой Украины. Этот транш в $5,5 млрд ещё больше потянет вниз развитие украинской экономики», — полагает депутат.

Деньги на реформы

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал новую кредитную программу Международного валютного фонда (МВФ) «маркером доверия к стране».

«Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты», — написал Гончарук в Telegram.

Говоря о привлечении зарубежных финансовых ресурсов Киевом, он выразил уверенность, что Украина «справится со всеми платежами», которые страна обязана осуществить.

В свою очередь, глава украинского Минфина Оксана Маркарова заявила, что выделенные МВФ средства пойдут на осуществление реформ. По её мнению, через три года Украина больше не будет нуждаться в помощи МВФ.

«Впереди выполнение программы, которая на самом деле является программой реформ Украины, которая приведет к ускорению экономического роста, улучшению рейтингов Украины», — написала министр в Facebook.

Reuters

© Yuri Gripas

Однако эксперты скептически относятся к перспективам, которые открываются вместе с новыми договорённостями МВФ и Украины. Как выразился в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, политика МВФ «поддерживает коматозное состояние, но не спасает экономику».

Он выразил мнение, что кредиты МВФ могут стать одной из причин усугубления проблемы развития украинской экономики.

«То, что они говорят о том, что их интересует экономический рост и развитие, ещё связано с реструктуризацией долгов, которая проводилась при Порошенко. Любой рост (экономики. — RT), который там будет, хоть более менее заметный — это всё равно будет идти в карман внешних кредиторов», — заключил эксперт.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отметил, что в 2019 году большую часть кредитов Украина погасила. По его информации, речь идёт, в том числе, о $1,3 млрд кредита МВФ. Как отметил эксперт, в следующем году предстоит погасить сопоставимую сумму.

«Кредиты МВФ бессмысленны, их можно использовать только для погашения старых кредитов МВФ», — констатировал Охрименко в беседе с RT.

По его мнению, любые принимаемые соглашения никак на экономику Украины не повлияют.

«Пока Украина будет иметь дело с МВФ, ничего хорошего не будет», — считает эксперт.