МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.

Как информирует сайт президента Украины, договорённость была достигнута по итогам телефонного разговора 7 декабря президента страны Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевы.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трёхлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — RT) в рамках механизма расширенного финансирования», — сказала Георгиева.

Она отметила готовность фонда поддержать политическую программу украинских властей, цель которой — вывести экономику страны на путь более «высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста».

По словам Зеленского, новая программа с МВФ направлена на ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния населения. 

Ранее в МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине, которые «могут лечь в основу новой, поддерживаемой МВФ кредитной программы».

Вместе с тем в ноябре глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова сообщила о намерении властей завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

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