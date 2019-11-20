На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

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Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

«Мой амбициозный план — суметь закончить её (программу с МВФ. — RT). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — сообщила она.

По её словам, в настоящее время украинское правительство продолжает переговоры с миссией МВФ по новой кредитной программе сотрудничества.

«Программа, над которой мы работаем — хорошая и она нам позволить провести массу реформ приватизации, концессии и другие вещи. Но необходимо, чтобы мы могли выйти из неё по завершении — как в своё время это смогла сделать Польша», — подчеркнула глава Минфина Украины.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук обсудил c главой МВФ Роном ван Роденом условия новой трёхлетней программы расширенного финансирования.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

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