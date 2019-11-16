Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.

«Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — приводит пресс-служба заявление Гончарука.

Он отметил, что за последнее время Украина успешно реализовала намеченные лидером страны Владимиром Зеленским реформы, в числе которых поддержка Верховной радой законопроекта о разрешении продажи земель сельхозназначения.

14 ноября миссия МВФ прибыла в Киев.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном ухудшении американо-украинских отношений, которое приведёт к отказу МВФ от финансирования Киева.