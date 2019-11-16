Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
  • РИА Новости

«Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — приводит пресс-служба заявление Гончарука.

Он отметил, что за последнее время Украина успешно реализовала намеченные лидером страны Владимиром Зеленским реформы, в числе которых поддержка Верховной радой законопроекта о разрешении продажи земель сельхозназначения.

14 ноября миссия МВФ прибыла в Киев.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном ухудшении американо-украинских отношений, которое приведёт к отказу МВФ от финансирования Киева.

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