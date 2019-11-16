Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
- РИА Новости
«Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — приводит пресс-служба заявление Гончарука.
Он отметил, что за последнее время Украина успешно реализовала намеченные лидером страны Владимиром Зеленским реформы, в числе которых поддержка Верховной радой законопроекта о разрешении продажи земель сельхозназначения.
14 ноября миссия МВФ прибыла в Киев.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном ухудшении американо-украинских отношений, которое приведёт к отказу МВФ от финансирования Киева.