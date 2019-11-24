В МВФ заявили о намерении продолжать переговоры с властями Украины

Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден заявил о намерении организации продолжать переговоры с украинскими властями.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Миссия достигла заметного продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ... Дискуссии продлятся на следующих неделях», — говорится в заявлении главы миссии.

Отмечается, что Рон ван Роден назвал переговоры с украинской стороной конструктивными и плодотворными. По его словам, в последние несколько месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине.

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