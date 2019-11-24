В МВФ заявили о намерении продолжать переговоры с властями Украины
Об этом сообщает «Укринформ».
«Миссия достигла заметного продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ... Дискуссии продлятся на следующих неделях», — говорится в заявлении главы миссии.
Отмечается, что Рон ван Роден назвал переговоры с украинской стороной конструктивными и плодотворными. По его словам, в последние несколько месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине.
В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.
Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.