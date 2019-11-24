В МВФ заявили о намерении продолжать переговоры с властями Украины

Короткая ссылка
Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден заявил о намерении организации продолжать переговоры с украинскими властями.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Миссия достигла заметного продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ... Дискуссии продлятся на следующих неделях», — говорится в заявлении главы миссии.

Отмечается, что Рон ван Роден назвал переговоры с украинской стороной конструктивными и плодотворными. По его словам, в последние несколько месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.

Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить