В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине

В Международной валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.

Об этом заявил представитель фонда на Украине Рон ван Роден по итогам визита миссии в страну.

«Миссия добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой, поддерживаемой МВФ кредитной программ. В их числе денежно-кредитная, налогово-бюджетная и финансовая политика, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и ускорение экономического роста», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине.

Как отметила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова, власти намерены завершить сотрудничество МВФ в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.