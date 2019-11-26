Додон провёл переговоры с главой миссии МВФ в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон провёл переговоры главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в республике Рубеном Атояном.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Провёл встречу с главой миссии Международного валютного фонда в Молдавии Рубеном Атояном для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. Заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнёрами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ», — отметил он.

По его словам, представитель МВФ положительно оценил тот факт, что молдавское правительство хочет инвестировать в инфраструктуру, и поддержал проекты в сфере социальной защиты населения.

«Рубен Атоян уточнил, что последовательная имплементация Молдавией начатых реформ и выполнение меморандума с МВФ будет лучшим сигналом для внешних партнёров», — добавил Додон.

14 ноября молдавский лидер Игорь Додон привёл к присяге новое правительство во главе с Ионом Кику.

По словам главы Молдавии, новый кабмин уже взял курс на восстановление отношений с Россией.