Додон провёл переговоры с главой миссии МВФ в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон провёл переговоры главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в республике Рубеном Атояном.
Додон провёл переговоры с главой миссии МВФ в Молдавии
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Провёл встречу с главой миссии Международного валютного фонда в Молдавии Рубеном Атояном для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. Заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнёрами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ», — отметил он.

По его словам, представитель МВФ положительно оценил тот факт, что молдавское правительство хочет инвестировать в инфраструктуру, и поддержал проекты в сфере социальной защиты населения.

«Рубен Атоян уточнил, что последовательная имплементация Молдавией начатых реформ и выполнение меморандума с МВФ будет лучшим сигналом для внешних партнёров», — добавил Додон.

14 ноября молдавский лидер Игорь Додон привёл к присяге новое правительство во главе с Ионом Кику.

По словам главы Молдавии, новый кабмин уже взял курс на восстановление отношений с Россией. 

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