Додон: кабинет Кику взял курс на восстановление отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью телеканалу «Молдова 1», что правительству нового премьер-министра Иона Кику за неделю удалось сделать больше для восстановления стратегического партнёрства с Россией, чем его предшественникам за годы.

«Правительство Кику работает меньше недели. Сегодня премьер совершил визит в Москву, первый за последние семь лет, где договорился о четырёх важных вещах», — приводит ТАСС слова Додона.

Он отметил, что достигнуты договорённости о кредитах на развитие инфраструктуры и строительство дорог в Молдавии, о скидке на газ с 2020 года, расширены категории товаров, которые будут поставлятьс в Россию без пошлин, а также выдано несколько тысяч разрешений для транспортников, чтобы они могли возить молдавскую продукцию в Россию.

По словам Додона, «работа началась, и она будет вестись целенаправленно, чтобы восстановить стратегическое партнёрство» между странами.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику призвал наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией.