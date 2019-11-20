Медведев призвал наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику призвал наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией.

«За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности всё-таки наверстать», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Медведев отметил, что этот визит является первым на уровне премьер-министра Молдавии в России за последние шесть лет. Он выразил уверенность, что он даст дополнительный импульс в отношениях между странами.

Ранее новый премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о намерении совершить рабочий визит в Москву.