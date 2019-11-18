Премьер Молдавии заявил о намерении посетить Москву

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о намерении совершить рабочий визит в Москву на этой неделе.

«На этой неделе я совершу визит в Москву, который был давно оговорён между молдавскими и российскими властями, но так и не состоялся по непонятным для меня причинам», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, к настоящему моменту накопилось много вопросов, которые двум сторонами необходимо обсудить.

Как отметил Кику, в частности, темами для обсуждения станут расширение списка компаний, которые смогут экспортировать продукцию в Россию, и продление срока поставок товаров без пошлин.

Ожидается, что премьер Молдавии также встретится с руководством российской компании «Газпром».

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра Молдавии и пригласил его посетить Россию с рабочим визитом.

14 ноября молдавский лидер Игорь Додон привёл к присяге новое правительство во главе с Ионом Кику.