Гончарук назвал договорённость Украины и МВФ маркером доверия
- РИА Новости
«Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, зарплаты вырастут», — написал он в Telegram.
Гончарук также сообщил, что за последние три месяца значительно снизилась стоимость ресурсов, которые привлекает Украина. Происходит это, по словам премьера, из-за того, что Украине верят.
Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.