Гончарук назвал договорённость Украины и МВФ маркером доверия

Короткая ссылка
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договорённость Украины и Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года, является маркером доверия к стране.
Гончарук назвал договорённость Украины и МВФ маркером доверия
  • РИА Новости

«Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, зарплаты вырастут», — написал он в Telegram.

Гончарук также сообщил, что за последние три месяца значительно снизилась стоимость ресурсов, которые привлекает Украина. Происходит это, по словам премьера, из-за того, что Украине верят.

Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить