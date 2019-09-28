Финансовые сомнения: почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

В Международном валютном фонде отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией. По мнению специалистов организации, прогресса в этом направлении Киев так и не достиг, несмотря на создание новых профильных институтов. В отчёте МВФ говорится, что на Украине процветает «повсеместная коррупция», имеются недостатки в правовой базе, а в экономике страны «доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи». Эксперты не исключают, что фонд обратил внимание на украинские проблемы, чтобы аргументировать сокращение финансовой помощи республике. По мнению аналитиков, Киев так и не выполнил поставленные перед ним задачи, а выделяемые Украине деньги в подавляющем большинстве случаев уходят «в никуда».

Несмотря на создание новых институтов для борьбы с коррупцией на Украине, к ощутимым результатам их деятельность не привела. Об этом говорится в отчёте Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном на сайте организации.

«Рост (экономики. — RT) сдерживается слабой бизнес-средой c учётом недостатков в правовой базе, повсеместной коррупции, а также из-за того, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — указывается в отчёте.

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В документе отмечается также, что Киеву необходимо заняться ускорением структурных реформ, усилением конкуренции и открытием рынков. Кроме того, в МВФ призвали украинские власти сократить участие государства и олигархов в экономике страны.

Напомним, что ранее фонд называл условия для предоставления очередных траншей Киеву. Одним из таких требований было обязательство Украины вести эффективную борьбу с коррупцией.

После публикации отчёта МВФ украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с представителями фонда уже ведётся обсуждение по новой программе помощи.

«Переговоры с международными партнёрами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трёхлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования», — написал он в Telegram.

Гончарук также добавил, что стороны продолжат консультироваться следующие несколько недель, после чего Киев должен будет получить рекомендации совета директоров МВФ, чтобы открыть новую программу сотрудничества.

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук

© SERGEI SUPINSKY / AFP

При этом накануне украинские СМИ сообщали, что Украина и Международный валютный фонд после двух недель обсуждений не смогли договориться о новой программе кредитования. В качестве главной причины провала переговоров указывалось возможное мировое соглашение, которое якобы могут заключить государство и прежние собственники ПриватБанка. Кроме того, по версии украинских медиа, МВФ может быть недоволен возможной сменой руководства Нацбанка, а также тем, что Киев до сих пор не представил окончательную версию госбюджета на 2020 год.

Между тем эксперты полагают, что МВФ даже преуменьшает степень коррупции на Украине.

«В реальности масштаб трагедии ещё больше. За последние пять лет процветание коррупционных схем многократно возросло. Это и неудивительно, поскольку произошло учреждение кланово-олигархической системы, которая активно участвует в формировании политического курса страны и имеет коррупционные отношения на уровне крупного бизнеса. Однако эта схема распространяется и на рядовых граждан, которые вынуждены играть по тем же правилам», — пояснил в интервью RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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По его словам, Запад неоднократно пытался бороться со взяточничеством на Украине, поскольку быстро осознал, что выделяемые ей средства «попадают в чёрную дыру».

«Однако решить эту проблему так и не удалось. Поэтому говорить об эффективности трат Киевом средств, выделяемых МВФ и другими организациями, не приходится, и западные страны это понимают», — отметил эксперт.

По его оценкам, президент Украины Владимир Зеленский также вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию.

«Приход к власти Зеленского — это очередная победа олигархической системы, при которой коррупционные схемы будут только множиться и процветать», — спрогнозировал аналитик.

По мнению Олега Неменского, документы, подобные отчёту МВФ, служат обоснованием, чтобы показать бессмысленность выделения новых траншей.

«Международный валютный фонд сводит к минимуму финансовую помощь Украине. Но при этом он не будет полностью прекращать финансирование ради собственной выгоды», — считает Неменский.

С точки зрения президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, МВФ стремится не столько помочь Украине, сколько «выкачать из неё деньги».

Президент Украины Владимир Зеленский

© Jonathan Ernst/Reuters

«Фонд уже сократил финансовую помощь Украине до минимального предела, который необходим самому МВФ, чтобы страна продолжала выплачивать ему долги», — констатировал аналитик в беседе с RT.

Ищенко добавил, что информация о коррупции на Украине в докладе МВФ — «очевидный факт».

«Стала обузой»

Стоит отметить, что не только МВФ не спешит предоставлять украинской стороне финансовую помощь. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация Дональда Трампа планирует задержать часть средств из $250 млн, которые предназначаются Украине как военная помощь, — речь идёт о сумме $30 млн.

Ранее американский лидер уже не раз заявлял о намерении ограничить подобное финансирование. Последний раз он сообщил об этом 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что Украине должен выделять средства в первую очередь Евросоюз.

«Они не делают этого. Только Соединённые Штаты. Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю: с какой стати?» — сказал глава Белого дома.

С аналогичной претензией Трамп выступил и в ходе недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Мы тратим так много денег — на Украину и не только. Почему Германия не тратит больше денег? Почему этого не делает Франция? Почему другие страны Европы не оказывают Украине более весомую помощь? Почему это всегда делают США? Я говорю об этом с самого начала. Мне не нравится, что этим занимаемся только мы», — отметил американский лидер.

По мнению Олега Неменского, на Западе «уменьшился пыл» вокруг идей выделения Украине разного рода финансовой помощи.

«Западные страны наконец-то осознали, что Украина является неэффективным политическим и экономическим проектом», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что за последние пять лет экономика Украины лишь деградировала. Неменский констатировал, что страна так и не смогла стать привлекательным рынком сбыта, на что в своё время рассчитывала Германия.

«Украина стала обузой для европейской экономики, поскольку постоянно требует помощи, которая всё равно уходит в никуда», — сказал аналитик.

Кроме того, по его мнению, у Запада достаточно и политических причин сократить финансовые вливания в Украину.

«Киев так и не смог урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе, который только мешает западной политике. Украина оказалась намного более беспокойным и неудобным подопечным, чем предполагалось», — отметил эксперт.

Отсутствие перспектив

Требование к Киеву разобраться с коррупцией выдвигают и в Североатлантическом альянсе, заявляя, что только в случае преодоления этой проблемы Украина сможет стать членом блока.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Колумбийском университете, комментируя вероятность вступления Киева в альянс, заявил, что для украинской стороны «важно фокусироваться на реформах, модернизировать и укреплять институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права».

«Любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнять определённые условия и, таким образом, соответствовать конкретным стандартам», — подчеркнул Столтенберг.

Олег Неменский в беседе с RT пояснил, что финансовая помощь Украине в военной сфере также показала свою неэффективность.

«Украина — это чёрная дыра для рынка вооружений, которые потом расходятся по всему миру и оказываются в нежелательных для альянса точках», — говорит эксперт.

По его мнению, у Киева нет никаких перспектив для вступления в НАТО.

«Несмотря на то что Украина всё больше оказывается под контролем Североатлантического альянса (блок ведёт себя в этой стране уже по-хозяйски и продолжает расширять своё влияние), альянс не собирается предоставлять Украине какие-либо права, поскольку это напрямую противоречило бы его интересам», — заявил аналитик.

НАТО не хочет «втягиваться в проблемы Украины», утверждает Неменский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© Emmanuel DUNAND / AFP

«Ведь если альянс вознамерится вступить в конфликт с РФ, то он сделает это и без поводов, которые ему может предоставить Киев. Но НАТО сейчас и так находится в тяжёлом организационном кризисе, и дополнительные трудности ему ни к чему. Кроме того, руководство блока смущает, что большая часть украинского населения говорят по-русски и на этих людей антироссийские заявления могут просто не подействовать», — сказал эксперт.

Кроме того, как отмечает Ростислав Ищенко, Украина не интересна НАТО с точки зрения военной стратегии.

«Позиция альянса такова, что каждый его участник должен усиливать общую безопасность, а не ослаблять её. А на украинской территории идёт гражданская война, Киев не признаёт статус Крыма. Таким образом, принятие Украины в блок спровоцировало бы конфликт НАТО с Россией. Кроме того, Киев не может внести и свой вклад в безопасность альянса, — заключил Ищенко.