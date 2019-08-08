В НБУ заявили о необходимости программы с МВФ в объёме до $10 млрд

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В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом в объёме $5—10 млрд.
В НБУ заявили о необходимости программы с МВФ в объёме до $10 млрд
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В НБУ ожидают, что первый транш в размере около $2 млрд в рамках программы МВФ может поступить до конца 2019 года.

Примерно такие же объёмы финансирования могут быть в 2020—2021 годах.

«Новая программа с МВФ — это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнёров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства», — считает замглавы банка Дмитрий Сологуб.

Ранее на Украине предупредили президента страны Владимира Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.

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