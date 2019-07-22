Эксперт оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ
- Reuters
По его мнению, сотрудничество неизбежно, и тем самым украинский президент Владимир Зеленский продолжит линию своего предшественника Петра Порошенко.
Как напомнил эксперт, в сериале «Слуга народа» Зеленский прощается с МВФ и говорит, что Украина ему не продаётся.
«Но в реальной жизни такого точно не будет», — отметил Колташов.
Со своей стороны, украинский политолог Евгений Голышкин в беседе с ФАН выразил мнение, что риторика МВФ никак не изменилась.
«Вероятно, сейчас идёт условное согласование кандидатуры, которая сможет быть консолидирующим фактором для обладателей крупного капитала на Украине», — сказал он.
По его словам, этот капитал способен реализовать требования МВФ и те программы, которые уготованы Украине после 2014 года.
Как считает Голышкин, Зеленский не в том положении, чтобы вспоминать свои предвыборные обещания о некой «независимости курса».
Ранее бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» для политической силы Зеленского.