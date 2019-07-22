На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет (первый заместитель главы Нацбанка Екатерина. — RT) Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим», — сказал Волошин в эфире «112 Украина». Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Волошин, МВФ станет «могилой политического рейтинга и политической силы» Зеленского.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда $2 млрд в конце 2019 года.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

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