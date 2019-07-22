На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет (первый заместитель главы Нацбанка Екатерина. — RT) Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим», — сказал Волошин в эфире «112 Украина». Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил Волошин, МВФ станет «могилой политического рейтинга и политической силы» Зеленского.
Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда $2 млрд в конце 2019 года.
В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.