В НБУ рассчитывают получить транш МВФ в конце 2019 года

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Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) $2 млрд в конце 2019 года.
В НБУ рассчитывают получить транш МВФ в конце 2019 года
  • © National Bank Of Ukraine / Flickr

Об этом сообщает «112 Украина».

«В четвёртом квартале мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. Она начнётся, и Украина получит $2 млрд в этом году и по $2 млрд в следующие годы в рамках программы структурного финансирования», — сказал он.

Ранее глава НБУ Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с МВФ.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

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