В НБУ дали прогноз по поводу начала консультаций с МВФ

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ).
В НБУ дали прогноз по поводу начала консультаций с МВФ
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, он считает, что они начнутся после выборов в Верховную раду и формирования нового кабинета министров.

«Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства», — сказал Смолий.

Он отдельно добавил, что консультации относительно новой программы пока не начинались, но украинский регулятор находится в постоянном диалоге с международной организацией.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

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