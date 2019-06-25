В НБУ дали прогноз по поводу начала консультаций с МВФ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает УНИАН, он считает, что они начнутся после выборов в Верховную раду и формирования нового кабинета министров.

«Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства», — сказал Смолий.

Он отдельно добавил, что консультации относительно новой программы пока не начинались, но украинский регулятор находится в постоянном диалоге с международной организацией.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.