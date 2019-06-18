Зеленский заявил о намерении развивать отношения с МВФ и ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается развивать отношения с Международным валютным фондом (МВФ), Европейским союзом и НАТО.
Зеленский заявил о намерении развивать отношения с МВФ и ЕС
  • © Reuters

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Что важно подчеркнуть: как реальный политик, я буду сотрудничать с международными партнёрами Украины. Нашей насущной целью сейчас является развитие хороших отношений с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО», — цитирует его агентство.

Также Зеленский выразил надежду на то, что страны Евросоюза увидят в Украине равноправного члена. По его словам, украинская сторона сделает всё для этого.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

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