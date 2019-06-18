Зеленский заявил о намерении развивать отношения с МВФ и ЕС
- © Reuters
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
«Что важно подчеркнуть: как реальный политик, я буду сотрудничать с международными партнёрами Украины. Нашей насущной целью сейчас является развитие хороших отношений с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО», — цитирует его агентство.
Также Зеленский выразил надежду на то, что страны Евросоюза увидят в Украине равноправного члена. По его словам, украинская сторона сделает всё для этого.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия фонда предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.