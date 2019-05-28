Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

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Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины. Такое мнение выразил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с миссией фонда во главе с Роном ван Роденом.
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
  • © Celestino Arce/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Зеленский также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. И Украина, со своей стороны, также будет оставаться партнёром, который выполняет свои обязательства», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ. В свою очередь, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Украине финансовую поддержку в ближайшее время.

21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы. 

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