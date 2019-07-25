В МВФ назвали условие возобновления переговоров с Украиной

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал условие, при котором миссия организации вернётся к переговорам о предоставлении Украине транша в рамках новой программы кредитования.

«Миссия МВФ готова вернуться на Украину, как только будет ясность по политике нового правительства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» для политической силы президента Украины Владимира Зеленского.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.