Зеленский заверил МВФ в приверженности реформам

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Отмечается, что на встрече были затронуты вопросы, касающиеся реформ ПриватБанка.

Также президент Украины отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

12 сентября миссия МВФ официально начала свою работу на Украине.