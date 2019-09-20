В МИД Украины анонсировали скорый визит Зеленского в Лондон

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал скорый визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.
В МИД Украины анонсировали скорый визит Зеленского в Лондон
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Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Европейская правда».

«У нас был очень позитивный контакт с премьер-министром Великобритании. Мы планируем в ближайшее время поехать в Лондон с визитом», — сказал он.

По его словам, украинская сторона намерена добиваться введения Великобританией безвизового режима для украинских граждан.

В августе Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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