В МИД Украины анонсировали скорый визит Зеленского в Лондон

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал скорый визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Европейская правда».

«У нас был очень позитивный контакт с премьер-министром Великобритании. Мы планируем в ближайшее время поехать в Лондон с визитом», — сказал он.

По его словам, украинская сторона намерена добиваться введения Великобританией безвизового режима для украинских граждан.

В августе Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.