Зеленский провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном
- Reuters
Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский поздравил Джонсона с уверенной победой на выборах лидера Консервативной партии.
Он поблагодарил правительство Британии за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, а также за помощь в проведении реформ.
Также лидеры стран обсудили дальнейшее развитие британско-украинских отношений, в частности после выхода Великобритании из Евросоюза.
11 июля Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.